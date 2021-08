Calciomercato Lazio, proposto Coutinho. Ma l’affare è difficile

Incredibile notizia bomba per il calciomercato della Lazio: il Barcellona avrebbe offerto ai biancocelesti Philippe Coutinho

La Lazio prosegue la sua caccia sul fronte calciomercato, per regalare a mister Sarri i rinforzi richiesti. In lista ci sono due centrocampisti, almeno un esterno offensivo e un difensore. Con Basic e Kostic dati molto vicini, una notizia bomba riporta anche un altro nome incredibile, spuntato nella cerchia dei possibili obiettivi.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Barcellona avrebbe offerto ai biancocelesti Philippe Coutinho. L’attaccante brasiliano, ex Liverpool e Inter ha giocato poco la scorsa stagione a causa di un infortunio al menisco: tuttavia, nonostante non sembri più parte degli schemi del Barça, appare ancora in grado di mostrare tutto il suo valore altrove. Al momento, il passaggio alla Lazio è solo un miraggio, visto anche lo stipendio esagerato del giocatore (9 milioni a stagione): tuttavia, il club capitolino monitora la situazione, in attesa di ulteriori sviluppi anche in uscita.

