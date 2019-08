Calciomercato Lazio, ufficiale l’arrivo di Dziczek: andrà alla Salernitana

Calciomercato Lazio, ufficiale l’arrivo di Dziczek: il giovane centrocampista polacco in prestito alla Salernitana

La Lazio, dopo Pavlovic, mette a segno un altro colpo in prospettiva. La società biancoceleste ha infatti ufficializzato l’arrivo di Patryk Dziczek. Ecco il comunicato: «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Patryk Dziczek proveniente dal Gliwicki Klub Sportowy Piast».

Il giovane centrocampista polacco sarà girato in prestito in Serie B, alla Salernitana. Bel colpo in prospettiva per la Lazio.