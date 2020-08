Calciomercato Lazio, urge un vice Strakosha, Rico il primo dell’elenco, il portiere rientrerà a Siviglia dal prestito ma non rimarrà

URGE UN VICE– Lazio, urge un vice Stakosha, secondo quanto riportato dal Messaggero, Sergio Rico potrebbe essere il primo in elenco. Il portiere del PSG tornerà al Siviglia al termine del prestito ma non resterà in Andalusia perché chiuso da Vaclik. Alessio Cragno, Alberto Paleari e Andrea Consigli sarebbero le alternative, operazione importante in vista dell’impegno Champions.