Simone Inzaghi sembra aver individuato in Zappacosta il profilo principale da seguire nel mercato invernale, per l’esterno si prospetta un ritorno in Italia

Arrivato al Chelsea nell’estate del 2017 per 25 milioni di euro dal Torino, Davide Zappacosta non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista coi Blues, nè sotto la gestione di Antonio Conte nè sotto quella di Maurizio Sarri. Visto lo scarso utilizzo, l’ex terzino granata ha richiesto il suo rilascio alla dirigenza del Chelsea. La volontà del giocatore, nello specifico, è quella di tornare in Serie A.

Il suo nome è stato recentemente accostato a quello della Lazio, squadra alla ricerca di un esterno capace sia di difendere che di attaccare. Quello di Zappacosta sembra essere il profilo più gradito a Simone Inzaghi ed il giocatore sembra gradire il suo approdo nella capitale. L’idea di Lotito è quella di chiedere al Chelsea un prestito con diritto di riscatto. Ancora la trattativa non è ufficialmente iniziata ma di certo seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.