La Lazio punta forte su Davide Zappacosta, la situazione potrebbe esser sbloccata grazie al Napoli: ecco perché

La trattativa tra Lazio e Chelsea per Davide Zappacosta prosegue. Ma l’affare di mercato che porterebbe l’ex Torino ai biancocelesti, potrebbe esser sbloccato definitivamente dal Napoli. Infatti, secondo i media inglesi, Maurizio Sarri, avrebbe chiesto alla dirigenza di portare a Londra Elseid Hysaj, difensore in forza al Napoli. Il nervosismo dell’albanese, causato per qualche panchina di troppo, potrebbe quindi innescare un gioco di incastri di cui beneficerebbero proprio i biancocelesti. Il nodo rimane l’ingaggio, ma potrebbe esser superato in quanto la Lazio avrebbe accettato di pagare l’intero stipendio del giocatore per tutta la durata del prestito. L’ex Torino percepisce attualmente oltre due milioni di euro a stagione.