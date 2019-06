Calciomercato, le ultime incredibili 24 ore di Bonifazi. Ora è tutto del Toro

Bonifazi è stato ufficialmente controriscattato dal Torino. Appena ieri la Spal aveva comunicato il suo acquisto: ora è tutto granata

Nell’arco di ventiquattro ore possono accadere un’enormità di cose. L’ha vissuto sulla propria pelle Kevin Bonifazi, che in appena un giorno è passato da essere riscattato dalla Spal a essere contro riscattato dal Torino. L’arrivo di Igor nel club ferrarese d’altronde era stato un importante indizio sulla possibile manovra di mercato.

Il centrale difensivo diventa a tutti gli effetti un calciatore granata. Il club non si è fatto scappare la possibilità di avere in rosa un calciatore giovane e sopratutto bravo, ma attenzione al mercato. Non è escluso che adesso che la sua situazione si è risolta del tutto, qualche big non bussi alla porta di Urbano Cairo.