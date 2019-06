Calciomercato Lecce, accelerata per Yilmaz: gli ultimi aggiornamenti

Calciomercato Lecce, accelerata nel pomeriggio per Yilmaz: gli ultimi aggiornamenti sulla spedizione in Turchia

La missione in Turchia di Mauro Meluso pare aver preso un’ottima piega per il Lecce. L’uomo di mercato dei salentini, infatti, secondo pianetalecce.it nel pomeriggio avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Besiktas per Burak Yilmaz.

Grazie alla mediazione del procuratore Ozkan Dogan, infatti, le parti oggi si sono decisamente avvicinate. Come si è avvicinato il club giallorosso a mettere le mani su un’istituzione della Nazionale turca, con il quale era già stato trovato un accordo sul contratto.