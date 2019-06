Calciomercato Lecce, chi è Shakov: un altro rinforzo per Liverani

Lecce Shakov, chi è il centrocampista ucraino del Paok che piace ai giallorossi. Ecco la scheda del giocatore

La trattativa Benzar-Lecce è al capolinea. Ma i Salentini non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Come riporta Gianluca Di Marzio, dal Paok Salonicco potrebbe arrivare anche Yevhen Shakov, centrocampista ucraino classe 1990. Nell’ultima stagione in Grecia, Shakov ha siglato 5 reti e servito 2 assist in 21 presenze.

Il classe 1990 può giocare da centrale di centrocampo, ma anche da mediano. Inoltre, in virtù dei suoi 187 centimetri di altezza è un pericolo nelle aree di rigore avversarie. Per Shakov anche alcune presenze di livello europeo tra Ucraina ed Europa League.