Calciomercato Lecce: dal Palermo in arrivo Lo Faso e Gallo

Il Lecce si muove sul mercato e nelle prossime ore potrebbero chiudersi due colpi direttamente dal Palermo: Lo Faso e Gallo

Gli ormai ex rosanero Antonino Gallo e Simone Lo Faso sono prontissimi per arrivare nel Salento e fare le visite mediche di rito prima di aggregarsi a Mancosu e compagni in Val Gardena in ritiro.

Il Lecce è vicinissimo, infatti, al doppio colpo: come riporta la Gazzetta dello Sport i due baby talenti si sono liberati a parametro zero dopo il recente fallimento del Palermo e ora sono liberi di firmare per la squadra di Liverani.