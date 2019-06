Calciomercato Lecce, tre opzioni per rinforzare la difesa

Calciomercato Lecce, il club salentino vaglia tre opzioni per rinforzare il pacchetto dei difensori centrali per la Serie A

Yilmaz, ma non soltanto. Il Lecce pensa alla prossima stagione in Serie A e guarda (anche) al pacchetto difensivo da mettere nelle mani di Liverani. Un ruolo, quello di difensore centrale, che necessità infatti di essere rimpinguato in rosa.

Per questo gli uomini di mercato giallorossi sono sulle tracce di più profili. A partire da quello di Tonelli, il preferito, con cui le chiacchiere con il Napoli sono già iniziate. A ruota seguono le candidature anche di Silvestre e Tomovic.