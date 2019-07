Calciomercato Lecce: non solo Babacar, ecco tutti gli altri obiettivi

Il Lecce si muove sul mercato: non solo Babacar come obiettivo ma si sondano le piste Dell’Orco, Goldaninga e Lacroix

Il Lecce non vuole fare la figura della comparsa dopo il ritorno in Serie A e si sta rinforzando pesantemente in ogni reparto. Dopo gli ultimi arrivi di Lo Faso e Gallo, il ds Meluso sta cercando di chiudere altre operazioni.

Secondo quanto riporta Tuttosport, Goldaniga e Dell’Orco che sono nel mirino del salentini, ma bisogna fare attenzione anche a Lacroix, centrale di proprietà del St Etienne e a Saponara. E’ imminente l’arrivo in giallorosso di Babacar, che andrà a rinforzare la rosa di Liverani: oggi può esserci la fumata bianca, anche per Venuti dalla Fiorentina.