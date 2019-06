Calciomercato Lecce, ufficiali i riscatti di Meccariello e Felici: il comunicato sul sito ufficiale del club salentino

Il Lecce mette a segno i primi colpi di mercato per la prossima stagione di Serie A. Ecco il comunicato della società salentina:

«L’US Lecce comunica di aver esercitato in data odierna il diritto di opzione per l’acquisizione, a titolo definitivo, delle prestazioni sportive del calciatore Biagio Meccariello, dalla società Brescia Calcio, e del calciatore Mattia Felici dalla società Nuova Tor Tre Teste».