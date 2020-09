Calciomercato Leicester: Castagne sempre più vicino. Trovata l’intesa

Calciomercato Leicester, Castagne più vicino, trovata l’intesa l’intesa con l’Atalanta mentre il giocatore da tempo sognava altri luoghi

TROVATA L’INTESA- Come riporta Alfredo Pedullà, si potrebbe concludere in queste ore l’esperienza di Timothy Castagne all’Atalanta, peraltro molto positiva ed importante per la squadra. Il belga andrà a giocare in Premier sulla base di 22 milioni di sterline, pronto un contratto di cinque anni.