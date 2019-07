Calciomercato Liverpool, ufficiale l’arrivo di Harvey Elliot dal Fulham: l’esterno è il più giovane esordiente in Premier League

Il Liverpool ufficializza un movimento di mercato, cogliendo con lungimiranza un’opportunità in prospettiva futura. I Reds hanno ufficializzato l’acquisto di Harvey Elliot dal Fulham.

Elliot è il giocatore più giovane ad aver mai esordito in Premier League, a 16 anni e 30 giorni contro il Wolverhampton. «Il giovane inglese farà parte della squadra a disposizione per l’amichevole contro il Napoli a Edimburgo e per il successivo ritiro di Evian», si legge sul sito del Liverpool.