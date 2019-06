Calciomercato Livorno, occhi su un attaccante della Lazio: i toscani provano il colpaccio per rinforzare il reparto offensivo

Il Livorno è una delle società più attive della Serie B, per quanto riguarda il calciomercato. La società toscana vorrebbe puntellare l’attacco, ed ha in mente un nome altisonante.

Mamadou Tounkara, attaccante senegalese classe 1996, è il nuovo obiettivo degli amaranto. Tounkara ha già giocato in Italia, cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Attualmente si trova in Slovacchia, al Michalovce, ma a fine giugno ritornerà in biancoceleste.