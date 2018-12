Il centrocampista del Milan, Tiemoué Bakayoko, non si sbilancia sul futuro: «Qui sono felice, ma deciderà il club assieme al Chelsea».

In tempo di calciomercato invernale in casa Milan tiene banco anche la questione riscatti, in particolare quelli relativi a Gonzalo Higuain e Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese si sta dimostrando un giocatore utile alla causa rossonera, ma la sua conferma nel club milanese nella prossima stagione non è da considerare scontata. «Qui a Milano sono felice, – ha assicurato il centrocampista ai microfoni di Milan Tv – purtroppo non deciderò io ma decideranno il Milan e il Chelsea. A fine stagione discuteremo per capire come agire».

Bakayoko ha giocato finora 14 partite in Serie A, ma non ha ancora avuto la gioia del suo primo gol nel massimo campionato italiano: «Vorrei tanto segnare il mio primo goal a San Siro, – ha affermato il francese – ma sono sicuro che arriverà presto. Sono paziente e aspetto questo momento». Le prestazioni deludenti di inizio anno sembrano ormai per lui un lontano ricordo ora che l’ex Blues si è adattato al calcio italiano: «Non ho mai smesso di allenarmi in maniera dura per migliorare, – ha spiegato Bakayoko – questo è l’unico modo per far sì che in campo le cose vadano nel migliore dei modi».

