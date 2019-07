Calciomercato Milan, domani le visite mediche per Rafael Leao: è quasi fatta per l’attaccante portoghese

Dopo le dichiarazioni di Cutrone e il suo saluto commosso al Milan, i rossoneri sono pronti per accogliere la nuova promessa. Rafael Leao, infatti, domani approderà in Italia per svolgere le visite mediche, un ulteriore passo verso l’ufficialità del classe 1999 portoghese.

Mancherà allora solo la firma del contratto tra la società e il giocatore, che legherà l’ex Lille fino al 2024, per cinque anni.