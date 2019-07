Calciomercato Milan, Duarte vicinissimo: i dettagli dell’operazione

Calciomercato Milan, Duarte è vicinissimo a vestire la maglia rossonera: tutti i dettagli sulla trattativa per il difensore

Il Milan mette a segno il colpo di cui aveva bisogno in difesa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Leo Duarte sarebbe vicinissimo a vestire la maglia rossonera.

Il difensore brasiliano del Flamengo arriverà per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2024. Il suo nome non è presente nella lista dei convocati del Flamengo per la sfida al Botafogo.