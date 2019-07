Calciomercato Milan: due nomi nuovi per difesa e attacco, ecco chi sono

Nel mirino dei rossoneri c’è Gaston Pereiro del Psv e Upamecano per la difesa. La situazione

Il Milan continua a guardarsi intorno alla ricerca di rinforzi. Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ultimo nome per la difesa è quello di Dayot Upamecano, difensore classe ’98 del Lipsia. La richiesta della squadra tedesca è molto alta, nonostante il contratto di Upamecano scadrà nel 2021.

Per l’attacco invece si guarda in Olanda. Nei radar del Diavolo finisce Gastòn Pereiro, trequartista e ala del Psv Eindhoven. Gastòn, che non è la prima scelta rossonera, sarebbe in procinto di lasciare l’Olanda dopo una buona stagione segnata da gol, assist e vetrina Champions. Si parte da una richiesta di 15 milioni, ma è un prezzo trattabile, anche nella formula, visto il contratto in scadenza nel 2020. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.