Calciomercato Milan: Emerson Royal, non oltre i 20 milioni

Calciomercato Milan, rossoneri in cerca di un terzino destro, la trattativa per Emerson Royal trova un ostacolo importante

NON OLTRE I 20 MILIONI- Come riporta Tuttosport, il Milan è alla ricerca di un terzino destro. La richiesta del Barcellona per Emerson Royal è di 30 milioni di euro, mentre i rossoneri non vorrebbero andare oltre i 20. Così il quotidiano sulle intenzioni dei rispettivi club.