L’allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, ha “bloccato” la cessione di Fabregas, centrocampista al centro del mercato del Milan

Sempre più Milan per il centrocampista del Chelsea Cesc Fabregas. Come già riportato nei giorni scorsi, il club rossonero ha infatti messo nel mirino il calciatore spagnolo attualmente in forza ai blues. Le parole di Maldini, Gazidis, fanno intendere che Fabregas è un obiettivo concreto, un obiettivo che si può portare a casa con 12 milioni, forse anche meno se si aggiunge il possibile riscatto di Bakayoko. Eppure a bloccare la trattativa è il ct del Chelsea, Maurizio Sarri che oggi, in conferenza stampa, ha dichiarato la volontà di tenerlo nei Blues. Ecco le sue parole: «Fabregas? Vorrei restasse, è difficile trovare un centrocampista così tecnico e con quella qualità».