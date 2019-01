Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, il Milan starebbe per definire lo scambio Higuain-Morata col Chelsea

Solo voci di mercato o qualcosa di più concreto? Le notizie che arrivano dall’Inghilterra hanno aria di conferma: lo scambio Higuain-Morata si farà! Stando al Sun, l’ex allenatore del Napoli, Sarri, avrebbe ormai scaricato Alvaro Morata, pronto a tornare in Italia per rilanciare la propria carriera dopo la Juventus. Dall’altra parte, farebbe lo stesso Higuain che, dopo le avventure a Napoli e Torino, non ha mai veramente convinto in rossonero. L’attaccante ex Juve ritroverebbe Sarri al Chelsea. Inoltre, sempre stando al Sun, il Chelsea sistemerà in conto con i bianconeri per prolungare la sua permanenza anche oltre la stagione in corso. La trattativa appare complessa, ma, almeno secondo il tabloid, vedrà arrivare la tanto attesa fumata bianca in questo mese di gennaio.