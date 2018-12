Nel corso di Tiki Tika, Carlo Pellegatti ha lanciato una bomba di mercato riguardo l’arrivo di Ibrahimovic e Paquetà al Milan

Carlo Pellegatti, giornalista, commentatore televisivo e telecronista sportivo italiano, era presente ieri sera nella trasmissione Tiki Taka per parlare di Milan. Nel corso della puntata, Pellegatti, notoriamente informato delle vicende in casa rossonera, ha parlato della riapertura della campagna abbonamenti da parte del Milan, correlando questa notizia al possibile ritorno di ZlatanIbrahimovic a Milano. Il 37enne attaccante svedese, sarebbe infatti vicinissimo alla firma con il Milan. Secondo Pellegatti, mancherebbe solamente l’annuncio. Il debutto sarebbe rimandato alla prima partita del Milan in Coppa Italia contro la vincente di Sampdoria e Spal. La data ufficiale ancora non c’è. In teoria sarebbe il 13 gennaio, ma il Milan sarà impegnato in Supercoppa contro la Juventus.

Ecco cos’ha dichiarato ieri sera: «Testimonial silente, secondo me, sarà proprio Zlatan Ibrahimović. Questa notizia mi fa pensare che il Milan punti su un grande nome come appeal per spingere gli abbonati a venire a ‘San Siro’ per gustarsi il girone di ritorno. Proprio il 12 gennaio potrebbe essere il secondo debutto in maglia rossonera di Ibra. Nessuno mi può convincere del contrario. Proprio Gennaro Gattuso aveva detto a qualcuno che Ibrahimović era vicino già un mese fa. Non è stato ufficializzato niente, ma sembra ormai assodato il rientro di Ibra. Zlatan? Attendiamo solo l’annuncio. Probabilmente arriverà dopo la sentenza UEFA, che dovrebbe arrivare entro metà dicembre. Abbiamo tutti la pelle d’oca all’idea del ritorno di Ibrahimović».