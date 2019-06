Calciomercato Milan: idea Schick per l’attacco, Cutrone la chiave?

Il nuovo Milan di Giampaolo prende forma: per l’attacco si punta Patrick Schick, vecchio pallino dell’ex tecnico blucerchiato

Schick partner di attacco di Piatek. È l’ultima idea del nuovo Milan di Giampaolo. Che il ceco 23enne sia stato lanciato in Serie A dall’ex tecnico blucerchiato non è un mistero: 11 gol in 32 presenze, più del doppio di quelli realizzati in 2 stagioni alla Roma, dove la sua posizione ora è in bilico.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, siamo ancora alla suggestione, anche perché i giallorossi valutano Schick non meno di 30-35 milioni, cifra che i rossoneri non spenderanno per un attaccante: ecco perché sul piatto potrebbe finire il cartellino di Cutrone.