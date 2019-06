Calciomercato Milan: Kovacic in rossonero grazie a Boban?

L’incontro tra Milan e Real Madrid potrebbe dare vita a una collaborazione di mercato: Mateo Kovacic e Dani Ceballos i nomi più caldi

Tra i tanti nomi che sono stati accostati al Milan dopo il viaggio di Maldini e Boban a Madrid c’è anche quello di Mateo Kovacic, rientrato nella capitale spagnola dopo l’esperienza in prestito al Chelsea.

Come si apprende da ‘Il Corriere dello Sport‘, il croato è il nome nuovo per il Milan: un ruolo decisivo a riguardo potrebbe averlo il ritorno nei quadri dirigenziali del connazionale Zvonimir Boban, già all’opera. Nel suo caso, gli ex campioni d’Europa potrebbero aprire a un addio in prestito, formula che non dispiacerebbe a Paolo Maldini.