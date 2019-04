Il Milan ancora a cacca di un esterno d’attacco: Malcom del Barcellona è l’ultimo nome, sul taccuino tra gli altri nomi figura anche Emerson Palmieri del Chelsea

Ennesimo nome per la fascia del Milan in pochissime settimane: stando a quanto riferito stamane da Tuttosport i rossoneri negli ultimi giorni avrebbero messo nel mirino anche il brasiliano del Barcellona Malcom, antico obiettivo dell’Inter e lo scorso anno a un soffio dalla Roma. Per il giocatore blaugrana, attualmente ai margini della formazione di Ernesto Valverde, ci sarebbero già stati sondaggi: il suo costo resta assolutamente esorbitante (il Barcellona lo valuterebbe almeno 50 milioni di euro), ma è pur vero che i rossoneri sarebbero pronti a trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, specie in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Tenendo infatti conto delle possibili nuove limitazioni del Fair Play Finanziario, il Milan potrebbe lavorare sulla base solida degli introiti derivanti dall’Europa ed eventualmente anche su quelli relativi ad almeno un paio di cessioni importanti (Suso ed Hakan Calhanoglu). Non è un caso che attualmente i nomi nella lista rossonera abbiano più o meno valutazioni simili: da Florian Thauvin dell’Olympique Marsiglia (40 milioni di euro) ad Everton del Gremio, passando poi per Yannick Carrasco (Dalian) e Allan Saint-Maximin (Nizza). L’ultima alternativa sarebbe l’italo-brasiliano Emerson Palmieri: l’ex Roma, attualmente al Chelsea, ha lo stesso entourage di Malcom.