Calciomercato Milan: non si sblocca la trattativa per Correa, le ultime

La trattativa per portare Angel Correa al Milan è entrata nelle sabbie mobili: distanze immutate con l’Atletico Madrid

La trattativa tra Milan e Atletico Madrid per portare Angel Correa in rossonero, non si è ancora sbloccata. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport le parti restano ferme nelle loro posizioni, con i rossoneri a offrire 40 milioni più bonus e i colchoneros che ne chiedono almeno 50.

L’affare non decolla ma considerato che l’argentino resta la prima scelta per il ruolo di trequartista/seconda punta, non è ancora tramontato e si aspettano sviluppi nelle prossime ore.