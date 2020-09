Calciomercato Milan: obiettivo Milenkovic e si continua a lavorare per Chiesa

Calciomercato Milan: Nikola Milenkovic è il grande obiettivo di mercato dei rossoneri, intanto si continua a lavorare per Chiesa

Il Milan ha bisogno di un rinforzo in difesa e, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo principale è Nikola Milenkovic. Pioli lo ha conosciuto e allenato alla Fiorentina: lo ha utilizzato al centro, ma anche da terzino destro sfruttandone le doti in velocità.

Ad oggi manca una base su cui tentare di costruire l’affare: il Milan ha proposto 20 milioni, la richiesta viola è esattamente il doppio. I contatti proseguiranno, anche con il sostegno dell’agente del giocatore, già al lavoro per riuscire a trovare una quadra: a 30-32 milioni con bonus la trattativa può sbloccarsi. E’ una ipotesi verosimile: non a caso il d.s. viola Pradé ha già bloccato Fazio come sostituto.

Capitolo Chiesa. Il classe 1997 non è una priorità rossonera, ma il mercato resterà aperto fino al prossimo 5 ottobre: tempo ce n’è. Anche se il Milan non dovrà aspettare troppo. Allo stesso tempo, da Milano, devono affrettare le uscite di Paquetà e Krunic per fare cassa: per Chiesa la Fiorentina continua a chiedere almeno 60 milioni. Si potrà trattare sul prezzo, ma Commisso difficilmente concederà grandi sconti