Il direttore generale del Genoa, Perinetti, ammette che davanti ad un’offerta sostanziosa potrebbe cedere Piatek al Milan

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato ai microfoni di RMC Sport per parlare di mercato e dell’ipotesi Piatek al Milan. Ecco le sue parole: «Aspettiamo offerte per Piatek: al momento non ne sono arrivate ufficiali, ma solo interessamenti. Il Milan sa che noi vorremmo tenere il giocatore fino a giugno, ma valuteremo eventuali proposte. Non è nostra intenzione cederlo adesso, anche se potremmo vacillare davanti a un’offerta sostanziosa. Il Milan è interessato, ma ora c’è la Supercoppa: noi però non possiamo aspettare l’ultimo giorno di mercato». Le sue parole confermano dunque l’interessamento dei rossoneri per Krzysztof Piatek calciatore che potrebbe quindi esser il sostituto ideale di Higuain in caso di partenza per il Chelsea.