Prandelli vuole portare Montolivo al Genoa: il Milan potrebbe liberarsi di lui e Bertolacci per assicurarsi Kouamé

Il neo-tecnico del Genoa, l’ex viola Cesare Prandelli, chiama Riccardo Montolivo. L’ex capitano del Milan, ora ai margini del progetto rossonero, potrebbe riabbracciare il suo vecchio allenatore. Montolivo è sempre stato un pallino di Prandelli, sia alla Fiorentina, sia in Nazionale. Il centrocampista non rientra nei piani di Gattuso. Leonardo lo sa e se ne libererebbe volentieri. La società milanese potrebbe aprire una maxi-trattativa in cui il ds rossonero offrirebbe Montolivo e Bertolacci (altro esubero) in cambio della stella rossoblù, Cristian Kouamé. I due centrocampisti sono graditi dal club genovese, ma bisogna capire a quanto ammonterebbe l’eventuale conguaglio economico per l’ivoriano.