Calciomercato Milan, la PRESENTAZIONE di Abraham

Tammy Abraham, attaccante del Milan, ha già debuttato con la maglia dei rossoneri nel match contro la Lazio

Tammy Abraham è stato l’ultimo acquisto della sessione estiva del Milan per quanto riguarda il calciomercato. Arrivato nello scambio più conguaglio economico con la Roma per Saelemaekers, l’inglese ha già lasciato il segno.

Nel suo debutto a gara in corso contro la Lazio ha fornito l’assist per Leao per il definitivo 2-2 che ha fissato in parità il match. Secondo Milan News 24, il calciatore si presenterà domani alle 15:30 in conferenza stampa.