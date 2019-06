Calciomercato Milan: pressing su Ceballos, può arrivare in prestito

La proposta rossonera: biennale per il centrocampista Daniel Ceballos, ma il cartellino resta del Real Madrid

Veretout, Praet, Torreira ma non solo. Il Milan è in pressing costante anche su Daniel Ceballos considerato un vero e proprio sogno di mercato per Giampaolo. Il trio Boban-Maldini-Massara è pronto a sedersi nuovamente al tavolo con il Real Madrid.

Come informa la Gazzetta dello Sport, il prezzo del cartellino è più scoraggiante di quello di Torreira, siamo tra i 45 e i 50 milioni, ma i rossoneri hanno studiato una via alternativa: prestito biennale (impegnandosi a farsi carico dell’ingaggio da 4 milioni) ed eventuale diritto di riscatto con pagamento dilazionato, in modo da poter spalmare la somma investita su più bilanci e tenere i conti in ordine in ottica Fair play. Domani i rossoneri torneranno alla carica e se ne potrà sapere di più sulla questione Ceballos.