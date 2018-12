Calciomercato, Milan: Dani Olmo nel mirino dei rossoneri

Calciomercato, Milan: nel mirino dei rossoneri c’è lo spagnolo Dani Olmo. A confermare le voci di mercato le dichiarazione del suo agente

Il prossimo acquisto del Milan potrebbe essere lo spagnolo classe 98 Dani Olmo. Il giocatore, esterno della Dinamo Zagabria, è da parecchio tempo nel mirino della società rossonera (e di molte altre) ed ora a confermare l’interesse dei milanisti ci sarebbero le parole di Marko Naletilic. L’agente del calciatore ha infatti dichiarato: «Il Milan è interessato a Dani Olmo e sarebbe proprio ciò che serve alla squadra. Un giocatore con queste qualità a livello individuale è quello che manca ai rossoneri».

Dani Olmo è valutato dalla società croata intorno ai 25 milioni di euro, come conferma Naletilic: «Il prezzo è giusto per Dani non bisogna sottostimarlo». La cifra infatti sembra più che corretta considerando le prestazioni del giocatore: in cinque stagioni alla Dinamo ha collezionato 84 presenze, 18 gol e 19 assist.