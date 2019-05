Secondo Tuttosport sarebbe fatta per l’approdo di Stefano Sensi in rossonero: il giocatore è già in città

Nonostante il Milan debba sapere se la prossima stagione giocherà in Champions League o in Europa League, la società rossonera si porta avanti e pianifica il calciomercato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Diavolo è vicinissimo a concretizzarsi il primo colpo in entrata.

Stiamo parlando di Stefano Sensi, centrocampista del Sassuolo, che dopo essersi sottoposto a un intervento per ridurre la frattura riportata in allenamento, è stato visto a Milano per prendere confidenza con la sua nuova città e cercare casa. L’acquisto del centrocampista sembra quindi sancire l’addio di Bakayoko, che non dovrebbe essere riscattato anche per l’esosa cifra necessaria (38 milioni di euro).