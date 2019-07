Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo Ceballos: il centrocampista del Real Madrid è sempre più vicino all’Arsenal

Dani Ceballos si allontana dal Milan. Il centrocampista del Real Madrid e dell’Under 21 spagnola, infatti, è sempre più vicino ad accasarsi all’Arsenal.

Secondo As l’accordo tra i Gunners e il Real Madrid sarebbe davvero prossima: a far pendere l’ago della bilancia sul club inglese, sarebbe stata l’interesse di Unai Emery per il centrocampista. Il Milan allora dovrà guardare al mercato: i rossoneri continuano a lavorare per Veretout e Pizarro.