Calciomercato Milan, si punta su De Paul: proposto uno scambio

Calciomercato Milan, Jens Petter Hauge per Rodrigo De Paul: potrebbe essere questa l’offerta giusta dei rossoneri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan starebbe lavorando per uno scambio con l’Udinese: soldi e il cartellino di Jens Petter Hauge per arrivare al fantasista argentino Rodrigo De Paul.

Il giocatore in uscita dal club bianconero sarebbe stato scelto dal Milan come prima soluzione nella trequarti in caso di partenza di Hakan Calhanoglu. Le parti avrebbero intavolato i primi contatti ma ancora da Casa Milan non è pervenuta alcuna offerta ufficiale. Oltre a De Paul anche Ilicic e Pessinasono sul taccuino di Maldini e Massara.