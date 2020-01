Calciomercato Milan: Suso verso il Siviglia. Le ultime

Calciomercato Milan: si continua a trattare per Suso al Siviglia. Ecco le ultime sulla trattativa tra i rossoneri e gli spagnoli

Il Milan ha svoltato con l’arrivo di Ibrahimovic, anche per quanto riguarda l’utilizzo di alcuni uomini in campo. Suso, infatti, ha perso la sua titolarità ed è alla ricerca di altri lidi.

Come riportato da Sky Sport, il Milan starebbe trattando con il Siviglia per la cessione dello spagnolo: prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Si lavora per la chiusura della trattativa.