Calciomercato Milan: Torreira difficile, spunta l’ipotesi Mandragora

Si complica la pista Torreira per il Milan a centrocampo. Il nome nuovo è quello di Rolando Mandragora

Il Milan vuole rinforzare la mediana di Giampaolo ma la caccia al centrocampista si fa sempre più difficile. Dopo aver visto volare Sensi all’Inter e Kovacic al Chelsea, il focus si è spostato su Lucas Torreira, ma anche la strada per l’uruguagio sembra complicata.

Così, come riporta Tuttosport, i rossoneri stanno guardandosi anche altrove. La concorrenza per Veretout è ancora molto forte. L’ultimo nome spuntato per i rossoneri sarebbe quello di Rolando Mandragora, per cui ci sarebbe stato un sondaggio nella giornata di ieri.