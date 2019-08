Calciomercato Milan, uno tra Donnarumma e Reina può partire: la situazione tra i pali della porta dei rossoneri

Tra Reina e Donnarumma uno è di troppo? Il Milan non si fascia il capo per la questione portiere, ma al contempo tiene le antenne dritte per sondare il terreno.

L’estremo difensore iberico, in particolare, pare al centro di una serrata corte da parte del Real Madrid che – secondo Il Corriere della Sera – sta per cedere Keylor Navas al Psg. Se lo spagnolo dovesse partire, a quel punto sarebbe scontata la permanenza di Donnarumma.