Calciomercato Napoli: Assalto City e Psg per Koulibaly e Allan mentre Insigne….

Il Manchester City non molla la presa per Koulibaly, pronto ad alzare l’offerta a 100 milioni. Il Psg torna su Allan dopo il corteggiamento di gennaio

Non solo James Rodriguez, Manolas e Lozano. Ci sono altre tre nomi, in uscita, al centro del mercato del Napoli. Come riportato nei giorni scorsi, il Manchester City ha offerto 95 milioni per Koulibaly. Dal canto suo De Laurentiis non si siede neanche a trattare per offerte minori a 120 milioni ma i Citizen non avrebbero alcun problema ad alzare l’offerta di 5/10 milioni, facendo così vacillare le certezze del presidente azzurro.

Parallelamente il Paris Saint Germain è tornato alla carica per Allan. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli chiede 70 milioni ma a 60 si potrebbe già chiudere l’affare. Capitolo Insigne: se il Napoli troverà l’accordo con Lozano allora l’esterno potrà partire. Nel caso del capitano ci vorrà un’offerta che si avvicini agli 80 milioni.