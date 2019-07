Calciomercato Napoli, assalto di un club spagnolo per Milik: l’attaccante polacco ha attirato le attenzione di una squadra della Liga

Il Napoli, dopo i tanti nomi per l’attacco in entrata, deve proteggersi dall’assalto per il suo centravanti titolare nella scorsa stagione, ovvero Arek Milik. Il polacco avrebbe suscitato l’interesse di un club spagnolo.

Si tratta del Real Betis. Secondo il portale Estadio Deportivo la squadra spagnola starebbe trattando l’acquisto del centravanti: 60 milioni la richiesta di De Laurentiis, ma gli spagnoli sono convinti di chiudere per la metà.