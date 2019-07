Calciomercato Napoli: blitz per Rodrigo, Elmas sempre più vicino

Il Napoli non segue soltanto James Rodriguez: Giuntoli è stato in Spagna anche per Rodrigo ed Elmas. Il punto della situazione

La missione di Giuntoli in Spagna non è passata inosservata. L’obiettivo numero uno del Napoli è James Rodriguez, ma su questo fronte non ci sono novità e i tempi della trattativa saranno lunghi, anche se c’è comunque molto ottimismo. Ma dopo Madrid il direttore sportivo azzurro si è spostato a Valencia. Il motivo? Rodrigo Moreno Machado.

Come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa è complicata, perché il Valencia ha inizialmente sparato una valutazione di 70 milioni di euro. C’è margine per trattare, comunque. Intanto, resta sempre viva la pista che porta a Elif Elmas, centrocampista classe 1999 del Fenerbahce. La distanza tra le due parti è di 5 milioni (i turchi ne chiedono 20, il Napoli ne offre al massimo 15)