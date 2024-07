Calciomercato Napoli, pronta una NUOVA OFFERTA al Torino per Buongiorno: le CIFRE

Le ultime sul futuro di Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, nel mirino del Napoli. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Napoli sarebbe pronto a presentare al Torino una nuova offerta per il cartellino di Alessandro Buongiorno. Il club partenopeo arriverà infatti a 35 milioni di euro, cifra comunque più bassa della richiesta dei granata.

Per Antonio Conte è un acquisto assolutamente prioritario per rinforzare la difesa, dopo aver già chiuso per Rafa Marin, che diventerà presto ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli.