Calciomercato Napoli, si tratta con il Real Madrid per arrivare al sogno James Rodriguez: le cifre dell’operazione

Un sogno sempre più concreto. Quello che potrebbe vedere il Napoli mettere le mani su James Rodriguez. Perché l’intesa col giocatore è già stata trovata e ora il club partenopeo sta trattando le cifre dell’operazione con il Real Madrid.

E, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’affare starebbe iniziando ad assumere contorni ben precisi. Come la richiesta delle merengues: 7 milioni di euro per il prestito più 35 per il riscatto. Una cifra che il Napoli sta provando a rosicchiare per poter condurre in porto l’operazione.