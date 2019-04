Calciomercato Napoli, dall’Inghilterra pronti a pagare 150 milioni per Koulibaly

Sirene di mercato per Koulibaly, dall’Inghilterra sarebbero pronti a pagare 150 milioni per avere il difensore del Napoli

Secondo quanto riportato dal Mirror, un club inglese sarebbe sulle tracce di Koulibaly. Il club in questione è il Manchester United che pagherebbe anche i 150 milioni della clausola per arrivare al giocatore. Una cifra monstre per quello che è considerato uno dei migliori difensori al mondo. La clausola entrerebbe in azione dalla prossima sessione di mercato che si preannuncia bollente.

Già tanti club si sono interessati al giocatore, ma il Napoli ha sempre detto di no. Con un’offerta del genere però in molti tentennerebbero ed una clamorosa operazione non è da escludere.