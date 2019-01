Il Napoli ha definito il passaggio di Kiyine dal Chievo al capoluogo campano: l’arrivo del calciatore arriverà però a luglio

Il Napoli sta già pensando al futuro e alla prossima sessione di mercato considerato l’attuale blocco sull’asse Allan–Psg–Barella. E in questo senso, la società azzurra è ad un passo dal concretizzare l’acquisto di Sofian Kiyine dal Chievo. Il 21enne centrocampista che con Di Carlo sta trovando sempre più spazio, vestite quindi la maglia del Napoli, ma non prima di giugno. L’accordo è stato trovato sulla base di 4 milioni di euro che rimarrebbe quindi ai clivensi fino a fine stagione. Si tratta di un’operazione molto simile a quella conclusa negli anni scorsi per Inglese.