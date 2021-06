Calciomercato Napoli: paradosso Koulibaly, blindato dalla cifra folle di De Laurentiis

Calciomercato Napoli: Kalidou Koulibaly blindato da De Laurentiis. La cifra richiesta dal presidente degli azzurri

Kalidou Koulibaly alla fine rimarrà a Napoli. Ancora una volta. L’addio di Maksimovic a parametro zero non precludeva quello del centrale senegalese che però, per la terza estate consecutiva, rimarrà in azzurro nonostante le voci di mercato.

Come riporta Calciomercato.com le big del calcio europeo sono frenate dalla crisi post covid e nessuna sarebbe pronta a sborsare la cifra richiesta da De Laurentiis per il suo giocatore. Non si tratterebbe dei 100 milioni chiesti fino a un paio d’anni fa, ma la cifra non sarebbe comunque inferiore ai 50-60. E nessuno, a quanto pare, in questo momento potrebbe permettersi una cifra simile.