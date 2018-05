Calciomercato Napoli, adesso sono in tre a rischiare l’addio: Koulibaly e Jorginho possono lasciare un bel gruzzoletto, voci anche su Mertens

La sconfitta con la Fiorentina ha sancito uno spartiacque nel presente e nel futuro del Napoli. Il ko ha tolto quasi del tutto lo Scudetto e avviato un’operazione di resyling in seno agli azzurri. Sono in tre i principali indiziati per andarsene alla fine di questo ciclo: Kalidou Koulibaly, Dries Mertens e Jorginho. Partiamo proprio da Mertens, che ha una clausola di rescissione piuttosto bassa, fissata a ventotto milioni di euro. Potrebbero esserci estimatori sia in Premier League sia in Cina o nei campionati ricchi d’Asia; il belga non sembra così intenzionato a dire addio al Napoli, però è innegabile che ha avuto troppe pausa nell’ultima stagione e, con il probabile trasferimento di Sarri, anche lui sia a rischio.

Oltre a Mertens troviamo due cessioni molto remunerative per il Napoli. L’impressione è che se ne andrà solo uno tra Koulibaly e Jorginho (con il secondo favorito sul primo), ma nelle ultime ore le voci sono aumentate. Di Jorginho ormai si sa tutto: il Manchester City e il Manchester United potrebbero scatenare un derby di mercato, magari mettendo sul piatto almeno cinquanta milioni di euro. Data per assodata la (probabile) partenza del centrocampista, rimane da capire che farà Koulibaly. Costa almeno sessanta milioni e piace alle big europee, ma dei tre “tagli” lui è quello che il Napoli ha meno voglia di sacrificare.