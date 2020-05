Calciomercato Napoli, Lozano via soltanto a prezzo pieno: sirene dalla Premier, ma si parte da una base di 50 milioni di euro

Le sirene dalla Premier ci sono. Il Napoli, però, non vuole assolutamente svendere Hirving Lozano, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

È il calciatore più costoso della storia del Napoli – si legge – che non lo svende: base di vendita 50 milioni di euro. In serie A sono 16 le presenze con la maglia azzurra e la società potrebbe anche cederlo, ma non ci dovranno essere minusvalenze.