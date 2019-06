Calciomercato Napoli: il Manchester City piomba su Koulibaly, ecco l’offerta

Il Manchester City è piombato su Kalidou Koulibaly: la squadra di Guardiola avrebbe già presentato un’offerta super al Napoli

Il Napoli potrebbe, nel giro delle prossime ore, chiudere con il Real Madrid per il colpo James Rodriguez. Tuttavia, per un campione che arriva ce ne potrebbe essere un altro che parte. Stiamo parlando di Kalidou Koulibaly, oggetto del desiderio del Manchester City di Guardiola.

Come informa La Gazzetta dello Sport, infatti, i Citizen sono disposti a far tremare i polsi al Napoli con una super offerta per il difensore senegalese: 95 milioni di euro, uno sull’altro. Una proposta che creerà apprensione nell’ambiente napoletano: una cifra del genere, tutta insieme per un centrale, non è roba di poco conto. Cifra, che se dovesse essere accettata, potrebbe essere immediatamente reinvestita in James Rodriguez e Manolas.